Политолог Сергей Михеев уверен, что в 2014 году Россия использовала неверную тактику на Украине.

Политолог и член экспертного совета партии «За правду» Сергей Михеев уверен, что в 2014 году Россия использовала неверную тактику на Украине — нужно было заставить президента Виктора Януковича остаться у власти, чтобы не потерять стратегически важные союзные отношения с Киевом. Об этом Михеев рассказал во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ничего особенно ценного, с точки зрения материальных ресурсов, для коллективного и большого Запада на Украине нет, отмечает политолог. Возможно, есть какие-то отдельные интересы, за счет которых может решать вопросы семья следующего президента США Джозефа Байдена, который в эпоху президентства Барака Обамы был вице-президентом Штатов и отвечал за «украинское направление» как раз во время госпереворота 2014 года. О том, как сын Байдена зарабатывал на Украине колоссальные деньги за «уменьшение газовой зависимости от России», мы писали ранее.

Тем не менее, для «большого Запада» сама по себе Украина особой материальной ценности не представляет, объясняет Михеев. Трепетное отношение ЕС и Вашингтона к Киеву — вопрос скорее геополитический.

«Украина представляет для Запада ценность только с точки зрения военно-политического давления на Россию. Не осознавая этих вещей, мне кажется, российская элита никогда не поймет, как действовать в отношении Украины. Я убежден, что конфликт 2014 года довели до предела, чтобы в будущем полноценно использовать Украину, как инструмент военного давления. Поэтому тогда надо было делать ставку на Януковича, и заставить его остаться у власти», — заявил политолог.

Тогда бы Россия не ломала голову над тем, что делать с Черным морем, подчеркивает Михеев, а контроль легитимных украинских властей на юго-восточной Украине сохранился бы. Сейчас Киев постоянно вторгается в российские планы и мешает адекватной оценке ситуации.

Тем временем на заседаниях НАТО обсуждают, как Россия «подрывает стратегическую безопасность в Черноморском регионе». В Североатлантическом альянсе переживают, что «под удар» России попадают Украина и Грузия, которые якобы вынуждены мириться с нарушением своих границ и суверенитета. Подробнее об одиозных заявлениях руководства НАТО читайте в нашей статье.