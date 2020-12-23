Труп мужчины с ножевыми ранениями нашли в сгоревшей саратовской квартире

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом помещении в Кировском районе Саратова. На месте ЧП обнаружены останки местного жителя с колото резанными травмами в области живота и шеи.

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом помещении в Кировском районе Саратова. На месте ЧП обнаружены останки местного жителя с колото резанными травмами в области живота и шеи.

Прибывшие на место происшествия на улице Луговой спасатели установили, что очагом возгорания стал книжный шкаф, который располагался в коридоре. После устранения огня специалисты увидели в квартире двух мужчин, один из которых был в без сознания, а второй уже скончался. Пострадавшего госпитализировали в местную больницу, останки погибшего отправили на судмедэкспертизу, сообщает пресс-служба Следкома региона.

Личности мужчин пока неизвестны. После проведения мероприятий по выяснению обстоятельств произошедшего правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.