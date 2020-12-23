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20:11   23 Декабря 2020
Армия

Четвертый по величине город ЦАР перешел под контроль миротворцев ООН

Четвертый по величине город ЦАР перешел под контроль миротворцев ООН

Миротворцы ООН в Центральноафриканской Республике восстановили контроль над крупнейшим городом Бамбари.

Солдаты миротворческого контингента ООН выбили вооруженные банды из Бамбари 23 декабря, в среду. Находящиеся в городе мятежники не предпринимают попыток восстановить свои позиции, передает Федеральное агентство новостей.

Как сообщил пресс-секретарь миссии ООН в ЦАР Абдулазиз Фаль, мирные жители постепенно возвращаются в Бамбари, ситуация находится под контролем. Он добавил, что вооруженные банды оттеснены в непроходимую местность. Накануне в город вошли боевики "Объединения за мир в Центральноафриканской Республике", которые ограбили полицейский участок, жандармерию и принялись покушаться на имущество горожан.

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#оон #цар #Бамбари

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