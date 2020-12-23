Сергей Лавров провел встречу с коллегой из Катара

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Катара Мухаммедом аль-Тани развитие дружественных отношений и проблемы Ливии.

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Катара Мухаммедом аль-Тани развитие дружественных отношений и проблемы Ливии.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, встреча руководителей МИД РФ и Катара состоялась в здании российского ведомства. В ходе разговора стороны обсудили развитие взаимоотношений и улучшение торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, коллеги обменялись мнениями относительно текущей ситуации в Ливии. По мнению Лаврова, сложившийся кризис в стране необходимо решать незамедлительно.

"Необходимо активизировать усилия для достижения мира в Ливии", — сказал дипломат.

Мухаммед аль-Тани согласился с позицией российского дипломата. Он выразил приверженность политическому урегулированию ситуации в североафриканском государстве.