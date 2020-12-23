Турецкий суд приговорил журналиста к 27 годам тюрьмы за сирийский репортаж

Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар получил заочный приговор от суда Стамбула о лишении свободы сроком на 27 лет и шесть месяцев за публикацию расследования в Сирии.

Главный редактор газеты Cumhuriyet Джан Дюндар получил заочный приговор от суда Стамбула о лишении свободы сроком на 27 лет и шесть месяцев за публикацию расследования в Сирии.

Инстанция постановила, что журналист занимался незаконными действиями, собирая материалы, которые можно отнести к государственной тайне. Также Дюндара обвинили в шпионаже. В 2014 году он раскрыл целую схему секретных поставок Анкары огнестрельного оружия, а также военной техники для сирийских боевиков. Их переплавляли на территорию страны под видом гуманитарной помощи.

После начала преследований турецкий журналист покинул страну в 2016 году, перебравшись в Германию, где до сих пор живет. Анкара уже запрашивала его экстрадицию на родину, и также объявила мужчину в розыск по линии Интерпола. Однако МИД ФРГ Хайко Маас назвал суд над Дюндаром "серьезным ударом по свободе слова в Турции".