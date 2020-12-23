Познер: США пытаются выставить Путина "монстром"

Вашингтон целенаправленно создает президенту России негативный образ. С чем это связано объяснил российский телеведущий Владимир Познер.

Вашингтон целенаправленно создает президенту России негативный образ. С чем это связано объяснил российский телеведущий Владимир Познер.

Несколько месяцев назад журналист выступал с лекцией в Йельском университете и рассказывал о политике, которую ведет Вашингтон. По словам Познера, именно политика США стала причиной такого отношения западного мира к президенту России.

В своем выступлении телеведущий подчеркнул, что опирался только на официальные документы. Все, как считает Познер, началось с "Большой двадцатки" в Мюнхене тринадцать лет назад. Именно тогда Владимир Путин доступно объяснил представителям других стран, что Россия имеет свои национальные и глобальные интересы, и ни под кого прогибаться не собирается.