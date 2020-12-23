Минздрав Великобритании обнаружил еще два новых штамма коронавируса

Два новых штамма коронавируса обнаружены в Великобритании, все они были завезены в страну из ЮАР, сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

Два новых штамма коронавируса обнаружены в Великобритании, все они были завезены в страну из ЮАР, сообщил министр здравоохранения королевства Мэтт Хэнкок.

Глава Минздрава Великобритании отметил, что теперь прибывающие из ЮАР британцы должны будут находиться на карантине десять дней. Хэнкок добавил, что в связи с обнаружением мутации коронавируса власти Соединенного Королевства вводят ограничения на поездки в ЮАР.

Мэтт Хэнкок 14 декабря сообщил о выявленном на юго-востоке Великобритании новом штамме коронавируса. По его словам, мутировавший коронавирус оказался на 70% более заразным, чем обычный. После этого премьер-министр Борис Джонсон объявил о введении максимального уровня ограничений в Лондоне и на юго-востоке страны, а страны ЕС приняли решение о приостановке воздушного сообщения с Соединенным Королевством.