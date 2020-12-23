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19:50   23 Декабря 2020
Политика

Путин прокомментировал приход Байдена к власти в США

Путин прокомментировал приход Байдена к власти в США

Россия не испытает сложности из-за прихода демократа Джо Байдена к власти в США, считает президент РФ Владимир Путин.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сказал, что с приходом Байдена к власти ситуация ухудшится. Политик напомнил, что демократ называл Россию врагом номер один.

Владимир Путин не согласился с мнением Зюганова. Глава государства считает, что РФ должна предвидеть любые сложности.

"По поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее. Я не думаю, будет, как обычно", — уточнил российский лидер.

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#россия #сша #путин #байден

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