19:50 23 Декабря 2020Политика
Путин прокомментировал приход Байдена к власти в США
Россия не испытает сложности из-за прихода демократа Джо Байдена к власти в США, считает президент РФ Владимир Путин.
Россия не испытает сложности из-за прихода демократа Джо Байдена к власти в США, считает президент РФ Владимир Путин.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам сказал, что с приходом Байдена к власти ситуация ухудшится. Политик напомнил, что демократ называл Россию врагом номер один.
Владимир Путин не согласился с мнением Зюганова. Глава государства считает, что РФ должна предвидеть любые сложности.
"По поводу того, что меняется руководство в Штатах, и нам будет труднее. Я не думаю, будет, как обычно", — уточнил российский лидер.