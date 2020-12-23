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19:43   23 Декабря 2020
Технологии

Эксперты Apple будут искать уязвимости в iOS с помощью специальных iPhone

Эксперты Apple будут искать уязвимости в iOS с помощью специальных iPhone

Эксперты по безопасности корпорации Apple получили специальные iPhone для детального тестирования системы iOS и выявления в ней уязвимостей.

Специальные смартфоны защищены не так, как те гаджеты, что поступают в продажу. Специалисты считают, что это позволит найти слабые места в платформе iOS, которые в дальнейшем будут устраняться. Эксперты получили iPhone на год. За это время они должны проанализировать безопасность гаджета. После того, как срок аренды закончится, ее можно будет продлить.

Сотрудники "яблочной" корпорации уверены, что экспериментальная программа должна принести хорошие плоды — собранная информация поможет улучшить систему безопасности всей продукции, пишут зарубежные СМИ.

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#безопасность #эксперты #apple #iphone #смартфоны

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