Не менее десяти человек попали в больницу после взрыва в Балтиморе

Спасатели американского города Балтимора госпитализировали десять человек после частичного обрушения крыши в многоэтажном офисном здании.

Спасатели американского города Балтимора госпитализировали десять человек после частичного обрушения крыши в многоэтажном офисном здании.

По предварительным сведениям, девять местных жителей находятся в критическом состоянии, а еще один — в тяжелом. Данных о погибших пока не поступало, сообщает пресс-служба пожарных населенного пункта.

Инцидент произошел на улице W. Fayette, когда участники события услышали звук взрыва. Специалисты уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.