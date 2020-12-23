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19:40   23 Декабря 2020
Происшествия

Не менее десяти человек попали в больницу после взрыва в Балтиморе

Не менее десяти человек попали в больницу после взрыва в Балтиморе

Спасатели американского города Балтимора госпитализировали десять человек после частичного обрушения крыши в многоэтажном офисном здании.

По предварительным сведениям, девять местных жителей находятся в критическом состоянии, а еще один — в тяжелом. Данных о погибших пока не поступало, сообщает пресс-служба пожарных населенного пункта.

Инцидент произошел на улице W. Fayette, когда участники события услышали звук взрыва. Специалисты уже приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего.

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#взрыв #чп #балтимор

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