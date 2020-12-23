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19:21   23 Декабря 2020
Экономика

Асад одобрил проект госбюджета Сирии на следующий год

Асад одобрил проект госбюджета Сирии на следующий год

Государственный расходы САР в следующем году составят 8,5 триллиона сирийских фунтов. Проект сметы был утвержден президентом Башаром Асадом.

Значительная часть средств будет потрачено властями в рамках программы развития национальной экономики. Законопроект учитывает необходимость развивать производство, создавать рабочие места и выплачивать субсидии нуждающимся гражданам государства, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на материал SANA.

Бюджет САР ранее также был одобрен национальным парламентом. В текущем году Дамаск потратил 25 млрд сирийских фунтов (около 20 млн долларов) на восстановление инфраструктуры во всех провинциях. Также отдельной статьей расходов стала ликвидация последствий лесных пожаров, произошедших в Тартусе, Латакии и Хаме.

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#законопроект #сирия #асад #бюджет

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