Анпилогов: Литва практикует новую стратегию в атаках на БелАЭС

Литва, выразив недовольство из-за того, что Белоруссия, не поставив ее в известность, приняла решение подключить к единой энергосистеме первый реактор недавно запущенной БелАЭС, пытается играть на естественных страхах людей перед радиацией.

Литва, выразив недовольство из-за того, что Белоруссия, не поставила ее в известность о принятом решении подключить к единой энергосистеме первый реактор недавно запущенной БелАЭС, пытается играть на естественных страхах людей перед радиацией.

Такое мнение в беседе с Baltnews высказал президент Фонда научных исследований «Основание» Алексей Анпилогов, комментируя возмущение Госинспекции Литвы.

Ранее Литовская Государственная инспекции по безопасности атомной энергетики заявила, что не получала от белорусской стороны уведомлений о начале эксплуатации первого энергоблока БелАЭС.

«Ни перед предыдущим этапом, ни перед опытно-промышленным пуском белорусская сторона нас не уведомляла», — подчеркнули в Госинспекции Литвы.

Также в ведомстве добавили, что уже задали белорусской стороне вопросы о том, в каком состоянии находится система охлаждения реактора, и вдобавок озвучили пожелание, чтобы руководство БелАЭС оперативно предоставляло всем заинтересованным сторонам информацию о нештатных ситуациях, в том числе о тех, которые никак не влияют на безопасность, но вызывают интерес у общественности.

Ранее глава литовского Министерства энергетики Дайнюс Крейвис призвал Еврокомиссию создать особый механизм, который мог бы помешать «небезопасной» энергии с Белорусской АЭС проникать в единую энергосистему.

По мнению президента Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексея Анпилогова, подобными выступлениями Литва пытается играть на страхах населения перед радиационным заражением. Именно с этой целью в Вильнюсе и нагнетают фобии у населения по поводу возможной аварии на новой белорусской станции.

«Это такая игра литовской стороны на радиационных страхах. Там постоянно называют станцию в Островце «белорусским Чернобылем», хотя там реактор совершенно другой конструкции, которая на два поколения опережает чернобыльский. БелАЭС – это совершенно другое», — подчеркнул Анпилогов.

Напомним, в минувший понедельник, 21 декабря 2020 года, к энергосистеме Белоруссии повторно подключили первый реактор БелАЭС.

В течение опытно-промышленного этапа эксплуатации мощность реактора будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 500 МВт. Полное введение первого энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется завершить до конца первого квартала 2021 года.