Стокгольмский суд отклонил жалобу "Газпрома" по Ямальскому контракту с Польшей

В конце марта в польской компании Pgnig заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации — 1,5 млрд долларов.

В конце марта в польской компании Pgnig заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации — 1,5 млрд долларов.

Суд в Стокгольме отклонил жалобу "Газпрома" на частичное решение по цене на газ в Ямальском контракте. Об этом сообщила польская компания Pgnig.

Покрытие расходов по процессу возложено на "Газпром" в пользу Pgnig. Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит.

Жалоба "Газпрома" относилась к частичному решению Арбитражного суда, которое было вынесено 29 июня 2018 года. Согласно решению, компания Pgnig могла требовать снижения цены по Ямальскому контракту. Каждая из сторон имела возможность обжаловать это решение в Апелляционном суде Стокгольма, которой в октябре 2018 года воспользовался "Газпром".