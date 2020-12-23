Пандемия дала толчок резкому росту преступности в Петербурге

Число особо тяжких преступлений в Северной столице выросло на 41% с начала 2020 года. Полицейские отмечают, что больше всех активизировались кибермошенники.

Число особо тяжких преступлений в Северной столице выросло на 41% с начала 2020 года. Полицейские отмечают, что больше всех активизировались кибермошенники.

Сотрудники полиции зарегистрировали рост преступности в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии коронавируса было зафиксировано более 58 тыс. преступлений, при этом примерно половина из них — тяжкие и особо тяжкие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным правоохранительных органов, большинство тяжких преступлений совершено в киберпространстве. В первую очередь речь идет о мошенничестве в банковской сфере, когда пенсионерам звонят якобы представители банка и просят перевести деньги на безопасный счет. Сообщается, что особо тяжких преступлений в текущем году стало на 41% больше, чем в предыдущем. Кроме того, замечен рост и экономических нарушений. Их стало больше на 17%.

А вот преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, стало меньше на 5%. Таких с начала года зафиксировано порядка 7,5 тысячи.