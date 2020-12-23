Зеленский получил народное звание "неудачник года" на Украине

Опрос, проведенный на Украине, показал реальное отношение граждан к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Опрос, проведенный на Украине, показал реальное отношение граждан к президенту страны Владимиру Зеленскому.

Главу государства считают главным "неудачником года" почти 30% опрошенных. Опрос проводился фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в понедельник.

Сообщается, что опрос проводили методом "лицо к лицу" по месту жительства респондентов. В нем приняли участие 2 004 человека в возрасте от 18 лет в разных регионах страны. Финансирование опроса происходило в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Как сообщается в материале телеканала "360", украинский лидер проинформировал своего французского коллегу Эммануэля Макрона о выполнении договоренностей по Донбассу.