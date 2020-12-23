Московский суд рассмотрит иск россиян к Google за цензуру "Царьграда"

Замоскворецкий районный суд Москвы принял очередной иск к американской корпорации Google. Роскомнадзор поддержал позицию заявителя, требующего возобновить доступ к "Царьграду".

Замоскворецкий районный суд Москвы принял очередной иск к американской корпорации Google. Роскомнадзор поддержал позицию заявителя, требующего возобновить доступ к "Царьграду".

Претензии, поступившие от физических лиц, косвенно касаются телеканала "Царьград". Заявитель требует от Google возобновить доступ к каналу редакции на YouTube-платформе. Об этом рассказало само издание.

Роскомнадзор поддержал позицию заявителя и отметил, что компания Google LLC неоднократно проявляла цензуру на своих ресурсах в отношении материалов российских журналистов и СМИ.

Ответчик направил ходатайство о прекращении слушания дела в связи с тем, что иск "Царьграда" к Google уже рассматривается, а физические лица якобы защищают не собственные права, а телеканала. Эта информация не соответствует действительности, и суд отказал в прошении ответчику. Следующее заседание состоится в феврале 2021 года.