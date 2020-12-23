Суд приговорил майора Сенокосова к 13 годам колонии по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд признал виновным фигуранта уголовного дела о госизмене Алексея Сенокосова. Майора приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Второй Западный окружной военный суд признал виновным фигуранта уголовного дела о госизмене Алексея Сенокосова. Майора приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Военнослужащий стал фигурантом уголовного дело по подозрению в передачи особо важной информации спецслужбами других стран. Материалы дела находятся под грифом "совершенно секретно" и не могут быть достоянием общественности.

По версии следствия, Сенокосов совершил преступление против России, рассекретив важные для страны сведения. Его приговорили к 13 годам колонии, обязав выплатить штраф в 400 тысяч рублей. По УК РФ "Государственная измена" предполагает лишение свободы до 20 лет. Также предусматривается штраф в размере до 500 тысяч рублей.