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18:44   23 Декабря 2020
Общество

Обновлено оборудование в наркологических клиниках Петербурга

Обновлено оборудование в наркологических клиниках Петербурга

Власти Санкт-Петербурга обновили медицинское оборудование в наркологических клиниках города. Теперь медики смогут выявлять факты употребления наркотических веществ.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Смольного. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в этом году пришлось вносить изменения в профилактическую работу, которую проводили в удаленном режиме.

Наркотические вещества теперь в основном распространяются посредством интернета, обратил внимание Беглов. Сейчас нужно проводить активную антинаркотическую работу, пропагандировать здоровый образ жизни, считает градоначальник. В этой работе большую помощь могут оказать молодые волонтеры. Сейчас в Красносельском районе проводится эксперимент, где задействованы социальные участковые.

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#губернатор #беглов #клиник

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