Депутат Госдумы Хинштейн сочинил стих про маты Шнурова

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн раскритиковал музыканта Сергея Шнурова.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн раскритиковал музыканта Сергея Шнурова.

Хинштейн в своем Twitter опубликовал стихотворение про российского экс-лидера группы "Ленинград". В нем депутат раскритиковал Шнурова за любовь к ненормативной лексике.

"Богат, могуч язык наш русский — Две сотни с лишним тысяч слов! / Но слаще всяческой "капусты" / Шнуру пять бранных "матюков" / Мат для Шнура — свобода, воля / Он без него, что без застолья", — написал депутат.

Стихотворение Хинштейн написал в ответ на недовольную публикацию Сергея Шнурова об инициативе о запрете мата в социальных сетях.

Ранее телеканал "360" писал, что Шнуров рассказал, сколько получает за корпоративы.