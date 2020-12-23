Владимир Соловьев прокомментировал свою популярность в РФ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результат опроса ВЦИОМ, по которому ему присвоили титул журналиста года.
Соловьев заявил, что рейтинги его программ подтверждают достоверность опроса. Ведущий телеканала "Россия 1" и собственного проекта на YouTube-канале поблагодарил россиян и заметил, что зрители выказывают доверие не только ему, но и гостям передач. Он отметил, что приглашает только "умных, интересных людей", которые эмоционально полемизируют и отстаивают свою точку зрения. Это и делает проекты такими привлекательными для российского зрителя. "Зритель умный, его не обманешь", подытожил Соловьев.
Ведущий отметил, что злопыхателям не удастся обвинить его в накрутке голосов, поскольку нет разрыва между опросом ВЦИОМ и показателями рейтинга.
Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россиянам задавали вопрос, кто из журналистов наиболее популярен, Соловьев набрал шесть процентов голосов. В тройке лидеров Юрий Дудь и Ольга Скабеева.