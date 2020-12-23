Владимир Соловьев прокомментировал свою популярность в РФ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результат опроса ВЦИОМ, по которому ему присвоили титул журналиста года.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результат опроса ВЦИОМ, по которому ему присвоили титул журналиста года.

Соловьев заявил, что рейтинги его программ подтверждают достоверность опроса. Ведущий телеканала "Россия 1" и собственного проекта на YouTube-канале поблагодарил россиян и заметил, что зрители выказывают доверие не только ему, но и гостям передач. Он отметил, что приглашает только "умных, интересных людей", которые эмоционально полемизируют и отстаивают свою точку зрения. Это и делает проекты такими привлекательными для российского зрителя. "Зритель умный, его не обманешь", подытожил Соловьев.

Ведущий отметил, что злопыхателям не удастся обвинить его в накрутке голосов, поскольку нет разрыва между опросом ВЦИОМ и показателями рейтинга.

Результаты опроса опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Россиянам задавали вопрос, кто из журналистов наиболее популярен, Соловьев набрал шесть процентов голосов. В тройке лидеров Юрий Дудь и Ольга Скабеева.