Прокурор запросил шесть лет колонии для аспиранта МГУ Мифтахова за поджог

Гособвинение подало прошение о том, чтобы приговорить аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова к шести годам тюрьмы.

Гособвинение подало прошение о том, чтобы приговорить аспиранта механико-математического факультета МГУ из Нижнекамска Азата Мифтахова к шести годам тюрьмы.

Прения сторон прошли в Головинском суде Москвы. Следующее заседание инстанции пройдет 25 декабря, где судья выслушает подсудимых и их правозащитников. После совещаний будет оглашен приговор.

Злоумышленника обвиняют в нападении на один из офисов партии "Единая Россия" в январе 2018 года. Его задержали 1 февраля 2019 года в Балашихе по делу об изготовлении взрывчатого вещества, а возбудили против злоумышленника уголовное дело по ст 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц".