Галкин рассказал о будущем Аллы Пугачевой в Госдуме

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видео в Instagram, где прокомментировал слухи о том, что его жена Алла Пугачева якобы планирует баллотироваться в депутаты Госдумы.

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видео в Instagram, где прокомментировал слухи о том, что его жена Алла Пугачева якобы планирует баллотироваться в депутаты Госдумы.

Галкин утверждает, что с утра ему поступают звонки по поводу статьи, которую публиковала газета "Ведомости". "Формируются списки кандидатов в Госдуму, которые пойдут по Москве", сообщается в материале.

"Во-первых, нам никто не звонил по этому поводу, а во-вторых, даже если собираются, я сразу хочу сказать: Алла ни в каких выборах участия принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается", – заявил муж Примадонны.

Он также уточнил, что заранее узнал у супруги, имеет ли она желание баллотироваться в кандидаты или нет, и только после этого записал видеоролик. Пользователи написали, что они и не сомневались в таком решении, хотя и пошутили, что из Пугачевой бы получился отличный политик.

Помимо Пугачевой в списки, по информации "Ведомостей" от источника, также вошли Павел Воля, певица Валерия, футболист Игорь Акинфеев и некоторые другие селебритис.