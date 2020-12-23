Лавров и глава МИД Армении обсудили ситуацию в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Армении Арой Айвазяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Армении Арой Айвазяном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

По данным ведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху, а также дальнейшие пути урегулирования ситуации в регионе.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были приостановлены 10 ноября после подписания соглашения. Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.