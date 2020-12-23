17:58 23 Декабря 2020Общество
Суд приговорил Галямину к двум годам условно за незаконные митинги
Тверской районный суд города Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в проведении несанкционированных митингов.
Тверской районный суд города Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в проведении несанкционированных митингов.
Галяминой инкриминировали ст. 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации". Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Адвокат Галяминой Николай Касьян сообщил, что защита намерена подать жалобу на решение инстанции. Мундеп не признала вину в инкриминируемом ей правонарушении.