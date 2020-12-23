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17:58   23 Декабря 2020
Общество

Суд приговорил Галямину к двум годам условно за незаконные митинги

Суд приговорил Галямину к двум годам условно за незаконные митинги

Тверской районный суд города Москвы признал муниципального депутата Юлию Галямину виновной в проведении несанкционированных митингов.

Галяминой инкриминировали ст. 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации". Ее приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Адвокат Галяминой Николай Касьян сообщил, что защита намерена подать жалобу на решение инстанции. Мундеп не признала вину в инкриминируемом ей правонарушении.

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#суд #приговор #галямина

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