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17:57   23 Декабря 2020
Политика

Азарова возмутили колоссальные траты на содержание президента Украины

Азарова возмутили колоссальные траты на содержание президента Украины

Власти Украины запланировали большие траты бюджетных средств на содержание администрации президента, кабмина и Верховной рады.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Денег в бюджете не хватило, как всегда, только на медицину и образование. Зато повысили расходы на содержание Офиса президента, Верховной рады и Кабмина", — написал он в Telegram.

Он искренне не понимает, за какие заслуги украинские руководители решили увеличить расходы на свое содержание.

Офис президента страны обойдется бюджету страны на 40% дороже — 1,269 млрд гривен, содержание Верховной рады будет стоить 2,5 млрд гривен, а кабмин планирует потратить 2,43 млрд. гривен.

Важнейшим вопросом для Украины остается ситуация в Донбассе. По мнению политолога Тараса Черновола, Киеву следует отказаться от планов по Донбассу. Об этом рассказывается в материале телеканала "360".

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#украина #бюджет #азаров

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