Азарова возмутили колоссальные траты на содержание президента Украины

Власти Украины запланировали большие траты бюджетных средств на содержание администрации президента, кабмина и Верховной рады.

Власти Украины запланировали большие траты бюджетных средств на содержание администрации президента, кабмина и Верховной рады.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Денег в бюджете не хватило, как всегда, только на медицину и образование. Зато повысили расходы на содержание Офиса президента, Верховной рады и Кабмина", — написал он в Telegram.

Он искренне не понимает, за какие заслуги украинские руководители решили увеличить расходы на свое содержание.

Офис президента страны обойдется бюджету страны на 40% дороже — 1,269 млрд гривен, содержание Верховной рады будет стоить 2,5 млрд гривен, а кабмин планирует потратить 2,43 млрд. гривен.

Важнейшим вопросом для Украины остается ситуация в Донбассе. По мнению политолога Тараса Черновола, Киеву следует отказаться от планов по Донбассу. Об этом рассказывается в материале телеканала "360".