Четыре бойца Blackwater получили помилование от Трампа
Президент США Дональд Трамп выпустил на свободу четырех охранников скандально известной охранной фирмы Blackwater.
Ранее их приговорили к длительным тюремным срокам за убийство 14 жителей Багдада в 2007 году.
Пол Слау, Эван Либерти, Дастин Херд и Николас Слаттен открыли беспорядочный огонь по группе людей на площади Нисур в Багдаде. Слаттена приговорили к пожизненному сроку, остальные получили по 30 лет заключения.
Адвокаты помилованных уже заявили, что бывшие заключенные не заслужили ни минуты, проведенной в камере. Эксперты считают, что помилование ставит под сомнение работу американской судебной системы.
Американский президент также помиловал 15 фигурантов дела о так называемом "вмешательстве" в выборы. Об этом подробнее рассказывается в материале телеканала "360".