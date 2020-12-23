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17:54   23 Декабря 2020
Политика

Четыре бойца Blackwater получили помилование от Трампа

Четыре бойца Blackwater получили помилование от Трампа

Президент США Дональд Трамп выпустил на свободу четырех охранников скандально известной охранной фирмы Blackwater.

Ранее их приговорили к длительным тюремным срокам за убийство 14 жителей Багдада в 2007 году.

Пол Слау, Эван Либерти, Дастин Херд и Николас Слаттен открыли беспорядочный огонь по группе людей на площади Нисур в Багдаде. Слаттена приговорили к пожизненному сроку, остальные получили по 30 лет заключения.

Адвокаты помилованных уже заявили, что бывшие заключенные не заслужили ни минуты, проведенной в камере. Эксперты считают, что помилование ставит под сомнение работу американской судебной системы.

Американский президент также помиловал 15 фигурантов дела о так называемом "вмешательстве" в выборы. Об этом подробнее рассказывается в материале телеканала "360".

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#сша #трамп #blackwater

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