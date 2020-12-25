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19:08   25 Декабря 2020
Весь мир

В Антарктиде завершилась сложная спасательная операция с участием трех стран

В Антарктиде завершилась сложная спасательная операция с участием трех стран

Австралия, Китай и США в сложнейшей пятидневной миссии спасли австралийского исследователя из Антарктиды. Операция проходила с использованием кораблей, вертолетов и самолетов, охватив тысячи километров ледяного континента, сообщает The Guardian. 

Руководитель Австралийского антарктического подразделения Ким Эллис описал эту операцию как одну из самых сложных эвакуаций, предпринятых его командой, а также отметил, что подобное сотрудничество разных стран «отражает самое лучшее из международной деятельности, что происходит в Антарктике».

Подробности состояния полярника не разглашаются, но известно, что он находился на отдаленной исследовательской станции Дэвис в восточной Антарктиде и болезнь пациента не была связана с COVID-19. Проблема осложнилась тем, что у Австралии отсутствуют специализированные самолеты с возможностью посадки на арктических льдах. 

Китайцы спасли больного австралийца из Антарктиды с помощью США

На спасение вызвался случайно проходящий китайский ледокол, который направлялся к соседней исследовательской станции КНР. Вертолеты ледокола задействовали для перемещения на сушу, чтобы затем подготовить место посадки для американских спасательных самолетов. Общая протяженность маршрута операции спасения составила более 2800 километров.

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