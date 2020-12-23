Лавров стал звездой шуточного капустника МИД РФ

Сотрудники внешнеполитического ведомства опубликовали в Facebook видео "капустника", главным лицом которого стал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сотрудники внешнеполитического ведомства опубликовали в Facebook видео "капустника", главным лицом которого стал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Торжественное мероприятие обычно готовится к новогоднему приему журналистов. "Капустник" впервые организовали в онлайн-формате. Свой ролик дипломаты назвали "Дальше будет только лучше".

"В некотором смысле это трейлер запланированной на будущий год традиционной пресс-конференции по итогам внешнеполитической деятельности", — сообщили в МИД.

Ролик длится не больше двух минут. Благодаря современным технологиям сотрудники ведомства создали из заявлений главы министерства Сергея Лаврова стихотворение, передает телеканал "360".