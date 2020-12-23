Иван Мезюхо оценил деятельность украинской прокуратуры по Крыму

Прокуратура Украины, занимающаяся вопросами Крыма, потребовала арестовать 32 судна, входившие в порты полуострова.

Прокуратура Украины, занимающаяся вопросами Крыма, потребовала арестовать 32 судна, входившие в порты полуострова.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо. Он отметил бесполезность так называемой "Крымской платформы".

По его мнению, Офис президента Украины пытается собрать любые материалы для обсуждения на этой платформе, чтобы иметь возможность выкачивать деньги со своих иностранных кураторов. Крымская прокуратура, которая располагается в Киеве, пытается оправдать свое существование подобными делами.

В то же время, Украина продолжает водную блокаду Крыма. Подробнее об этом рассказывается в материале телеканала "360".