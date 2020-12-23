Сталин и Берия стали фигурантами уголовного дела на Украине

Власти Украины решили провести судебный процесс над генералиссимусом СССР Иосифом Сталиным и советским политиком Лаврентием Берией.

Власти Украины решили провести судебный процесс над генералиссимусом СССР Иосифом Сталиным и советским политиком Лаврентием Берией.

Украинские прокуроры решили в 2020 году вспомнить о переселении крымских татар. Уголовное делопроизводство по событиям 1944 года было начато в 2015 году. Спустя два года расследования у Киева уже были подозреваемые — Сталин и Берия.

Следует отметить, что в украинской правительственной газете появилась информация, что подозреваемые были уведомлены о начатом расследовании.

Подсудимым уже назначили государственных защитников. Адвокат Андрей Доманский, представляющий интересы бывшего главы СССР, считает, что украинская прокуратура не знает о смерти подсудимого.

Более актуальной проблемой для Украины сейчас является ситуация на востоке страны. Политолог Тарас Черновол считает, что Киеву следует отказаться от претензий в Донбассе. Об этом сообщается в материале телеканала "360".