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17:30   23 Декабря 2020
Происшествия

Сын светской львицы наложил на себя руки в роскошном доме на Рублевке

Сын светской львицы наложил на себя руки в роскошном доме на Рублевке

Юного жителя Подмосковья из семьи известной бизнесвумен нашли мертвым в столичном особняке. Делом заинтересовались полицейские.

Тело 17-летнего подростка в одном из коттеджей поселка Усово обнаружила его мать, которая организовывает выставки-продажи предметов искусства и устраивает различные аукционы, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на собственный источник.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Следователи считают, что причиной смерти молодого человека мог стать суицид. В ближайшее время судмедэксперты проведут исследование, которое поможет разобраться в обстоятельствах трагедии. Местные правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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#сын #рублевка #светская львица

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