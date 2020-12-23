Прогноз Ванги на 2021 год: лидерство России, пандемия и болезнь Трампа

Для России у провидицы есть два предсказания: хорошее и не очень.

Знаменитая болгарская провидица Ванга, предсказавшая теракт в США 11 сентября 2001 года и даже выход Великобритании из Евросоюза, пророчила пока еще действующему президенту США Дональду Трампу страшную судьбу, России и Китаю — мировое лидерство, планете — катаклизмы. В будущем году республиканец заболеет загадочной болезнью, а землю захватит дракон и «красные деньги», цитирует «балканского Нострадамуса» британский таблоид «Mirror».

Трамп и его болезнь

По утверждению Вангелии Гуштеровой (настоящее имя Ванги), перед тем, как покинуть Белый дом 45-й президент США заболеет «таинственной болезнью, которая оставит его глухим и вызовет черепно-мозговую травму». Впрочем, для всего остального человечества есть и более позитивные предсказания.

Незадолго до своей смерти в возрасте 85 лет в 1996 году болгарка заявила, что в 2021 году ученые найдут лекарство от рака.

«Придет день, когда рак будет связан железными цепями», — говорила Ванга.

Мировое лидерство России и нефть

Для России у Ванги есть два предсказания на 2021 год: хорошее и не очень. Начнем с обнадеживающего.

«Три великана объединятся. У некоторых людей будут красные деньги. Я вижу цифры 100, 5 и много нулей», — говорила Гуштерова.

Воспринимать буквально слова Ванги трудно, и все же большинство интерпретаторов считают, что тремя гигантами могут быть Россия, Индия и Китай, а «красными деньгами» — банкноты в 100 юаней и 5000 рублей. Обе красного цвета.

Не очень хорошая новость: по мнению Ванги, производство бензина прекратится, а поезда «будут летать с помощью солнечного света». Возможно, имеются в виду альтернативные энергетические технологии вроде солнечных батарей — но вот до летающих поездов, очевидно, еще далеко.

Теракты в Европе и коронавирус

По прогнозам Ванги, экономика Европы рухнет, а исламистские террористы будут совершать нападения в странах Евросоюза.

«Они будут использовать арсенал химического оружия против европейцев», — цитирует легендарную болгарку Mirror.

Люди будут разделены своей верой, говорила Ванга. Впрочем, эта проблема возникала в истории человечества неоднократно — здесь предсказательница явно «подглядела» в прошлое. Как и прогноз о том, что «мир будет страдать от множества катаклизмов и великих бедствий», хоть в эту абстрактную формулировку идеально вписывается пандемия коронавируса и глобальное потепление, о котором бьют тревогу ученые.

Инопланетяне и дракон

Также Ванга утверждала, что человечество в 2021 году захватит «сильный дракон». Некоторые грешат на Китай: как известно, держава преуспела в стремительном экономическом развитии, наращивании военной мощи и конфронтации с Соединенными Штатами, а традиционным символом страны является именно мифологическая рептилия.

К сожалению или к счастью, знакомство с инопланетянами в 2021 году не состоится — его Ванга «отложила» еще на 200 лет вперед.

«Жизнь в космосе будет открыта, и вдруг станет ясно, как впервые появилась жизнь на Земле. Люди войдут в контакт со своими духовными братьями и сестрами из других миров», — говорила знаменитая бабушка.

Как верно подытоживает издание Mirror — только время покажет, была ли Ванга права.