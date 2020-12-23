Баранец объяснил невозможность постройки военных баз на Азовском море для Украины

Великобритания намерена помочь Украине с военными базами на Азовском и Черном морях.

У берегов Крыма будут строить две новые военно-морские базы «для защиты Черноморского региона». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Строительством на Азовском и Черном морях будут заниматься специалисты из Великобритании.

С помощью Владимира Зеленского Киев «готов залезть под юбку» как Соединенным Штатам, так и Великобритании, считает обозреватель «Комсомольской правды», военный эксперт Виктор Баранец. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» он рассказал, что Украина пытается еще больше «нагадить» России, прибегая для этого к помощи своих западных покровителей.

«Строительство какой-то крупной базы – это звучит очень громко. В Великобритании издревле очень умные моряки, и они прекрасно понимают, что глубина у Азовского моря очень маленькая. Думать при этом о какой-то серьезной военной базе, где боевые корабли будут брюхом ползать под дну, просто смешно. Может быть построят специалисты из Великобритании пару причалов для патрульных катеров. Киев будет этому аплодировать», — объяснил специалист.

В Черном море уже «примостились» американцы, которые также намерены построить там два военно-морских объекта, рассказал Баранец. Об этом Владимир Зеленский говорил еще в октябре 2020 года. Руководитель Центра военного прогнозирования Института политического и военного анализа Анатолий Цыганок уже объяснял, что одновременное строительство двух военно-морских баз едва ли соответствует потребностям украинского «москитного флота».

Так ВМС называют потому, что в их распоряжении нет модернизированных крупных военных крейсеров, а из подводных лодок Украина может похвастаться только «Запорожьем», которую спустили на воду еще в 1970 году.

«Все эти базы, которые намереваются строить британцы и американцы, обладают только политической символикой. Это не серьезные военные объекты или базы, которых надо опасаться. Нужно учитывать, что Украина готова пойти на слом собственной Конституции, которая запрещает иметь на своей территории крупные военные формирования. Киев уже давно наплевал на это положение», — добавил военный эксперт.

После того как Крым вернулся в состав России (а вместе с ним и важнейшая военно-морская база в Севастополе), Украина потеряла более 80% ресурсов ВМС. Сейчас в состав украинского флота входят по две бригады надводных кораблей и кораблей охраны и обеспечения, а также один дивизион поисково-спасательных катеров.