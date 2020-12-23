Interia: поляки не верят в «дешевый газ» Варшавы

Следование идеологическим принципам в бизнесе не ведет ни к чему хорошему. Хороший пример прагматичного поведения подает Германия, которая эффективнее всех других европейских стран управляет своей экономикой.

Следование идеологическим принципам в бизнесе не ведет ни к чему хорошему. Хороший пример прагматичного поведения подает Германия, которая эффективнее всех других европейских стран управляет своей экономикой.

Такое мнение высказывают читатели польского издания Interia, комментируя материал о планах нефтегазового концерна PGNiG создать газовый хаб, чтобы укрепить энергобезопасность Европы и снизить объемы потребления российского газа.

«Польша продолжает диверсифицировать источники поставки газа и приобретает все больше СПГ (сжиженного природного газа из США). Это уже далеко не та ситуация, какая была несколько лет назад, когда мы полностью зависели от российского газа», — говорится в материале.

Там же отмечается, что газовый хаб не просто позволяет перераспределять голубое топливо, но и свободно, и главное безопасно, торговать им на выгодных условиях, благодаря «соответствующей нормативно-правовой базе».

Уже сейчас Польша на 56% снизила долю импортируемого российского газа, приводит издание слова Войчеха Якублика – главного редактора портала «Бизнес алерт».

«В первую очередь это произошло благодаря тому, что до 29% выросла доля сжиженного газа, который поступает из США, Катара и других стран, — рассказал Якублик. — В польском хабе можно будет использовать это сырье, предлагая его клиентам, например, Украине. В 2019 году из Польши туда поставили 2 миллиарда кубометров газа».

При этом эксперт отмечает, что Украина имеет большие мощности для хранения газа. А самым дешевым, по его словам, должен будет стать газ, который на месторождениях в Норвежском море добывает Польский газовый концерн.

Читатели, однако, не разделяют оптимистичных прогнозов Якублика, и с иронией напоминают ему, что реальная жизнь, не похожа на мечты.

Пользователь Rume спрашивает, сколько стоит российский газ, поступающий по трубе, и сколько стоит американский СПГ, отмечая, что хочет знать, во сколько полякам обходится их «независимость».

«В цене американского СПГ заложены: цена самого сырья, затраты на его подготовку и сжижение, транспортировку, регазификацию. В итоге он получается как минимум на 60% дороже газа, поставляемого из России. Напомню, что к цене американского еще нужно добавить многомиллиардные расходы на строительство СПГ-терминала», — отвечает ему комментатор под ником Abu Bakr.

При этом читатель dyzio напоминает, что для создания хаба, нужно, чтобы страна соответствовала трем условиям: имела доступ к достаточному объему сырья, чтобы цена на это сырье была привлекательной, и чтобы были клиенты, желающие купить у нее топливо. Польша же, по его словам, не отвечает ни одному из этих условий.

Еще один трезвомыслящий поляк под ником Qwe напоминает, что Украина, конечно, берет у Польши любые объемы газа, но она за него пока не платит.

«Я не верю в газ, который будет дешевле российского. PGiNG морочит нам голову. И почему мы должны помогать Украине, потому что нам дядя Сэм велел?», — пишет Lala.

VIP предлагает покупать газ у России напрямую по конкурентным ценам, чтобы не переплачивать за услуги немецких посредников. А Prezydent2025 напоминает, что в подобных вопросах необходимо руководствоваться экономическими соображениями, а не идеологическими, и приводит в пример Германию.