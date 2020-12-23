Политолог Мезюхо указал на необходимость развития в РФ аналогов YouTube

Россия должна развивать свои видеохостинги и прочие сервисы, поскольку это единственный путь для страны обеспечить информационную безопасность и независимость в глобальной сети.

Россия должна развивать свои видеохостинги и прочие сервисы, поскольку это единственный путь для страны обеспечить информационную безопасность и независимость в глобальной сети.

Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо, комментируя слова генерального директора Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александра Широких. Ранее в среду тот сказал, что над YouTube в РФ сегодня «сгущаются тучи», и разговоры о том, что дни видеохостинга на территории страны сочтены, вполне обоснованы.

Мезюхо заметил, что с учетом такого варианта развития событий государству необходимо укреплять собственные интернет-ресурсы. Причем обеспечить качественный аналог нужно не только YouTube, но и Facebook.

«Это единственный путь для обеспечения информационной безопасности нашей страны в глобальной сети. Мы же понимаем, где находятся сервера иностранных соцсетей, YouTube и прочих. <...> Мы должны идти по пути развития наших проектов в этой сфере, наших аналогов Facebook и YouTube», — сказал эксперт в комментарии Nation News.

По мнению Мезюхо, РФ имеет все шансы добиться успеха в этом направлении, поскольку отечественные соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» уже давно популярны и за пределами страны.

Разработанные в США YouTube, Facebook и Twitter неоднократно нарушали законодательство РФ и безосновательно блокировали контент ее пользователей, в том числе СМИ. С блокировками аккаунтов со стороны сервисов Google сталкивались, в частности, ФАН, "Крым-24", ANNA-News и News-Front , "Царьград" и RT.