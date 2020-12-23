Новое правительство Подмосковья приступило к работе

Год для властей Московской области получился активным на перемены. В 2020-м сменились шесть министров и 15 глав муниципальных округов.

Год для властей Московской области получился активным на перемены. В 2020-м сменились шесть министров и 15 глав муниципальных округов.

Как сообщают "Вести Подмосковья", в правительстве области в уходящем году произошли большие перемены. Новые назначения на должности чиновники начали получать с января. Так, министром жилищно-коммунального хозяйства региона стал Антон Велиховский. Следом за ним, министром здравоохранения назначили Светлану Стригункову. Известный российский журналист Вячеслав Духин занял пост министра области по социальным коммуникациям. В марте главой области была назначена министр имущественных отношений. Ею стала Наталья Адигамова.

Новые главы муниципальных округов Московской области появились в Чехове, Ленинском округе, городском округе Шатура, Кашире, Красноармейске, Щелкове. Кроме того, администрация сменилась в Котельниках, Долгопрудном, Лыткарине, Подольске, Дубне, Талдомском округе, Электростали, Павловском Посаде, Электрогорске.

Ранее телеканал "360" сообщал, что губернатор Подмосковья исполнил желания детей на Новый год.