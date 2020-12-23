Члены партии советуют не пренебрегать дублированием контента на российские площадки.

23 декабря на пленарном заседании Госдума приняла закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией. Авторами инициативы выступили депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

В связи с этим генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких допустил, что YouTube в России вообще могут закрыть.

«Мы видим инициативы депутатов Госдумы и понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место быть, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации "Царьграда", когда весь контент был только на YouTube», — призвал Широких на Инфофоруме.

Руководитель московского регионального отделения «Партии Роста», председатель Совета директоров компании «Совфрахт» Дмитрий Пурим в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что видеохостинг закрыть невозможно даже с технической точки зрения. Кроме того, рынок рекламы на ресурсе исчисляется миллиардами рублей. При этом Пурим допустил, что диверсифицироваться в части размещения контента всё-таки стоит.

«...Но, на каких площадках, Национальная Ассоциация телерадиовещателей не может сказать. Возможно, потому что их распространению никто не способствует, в отличие от YouTube, который поддерживают и правительство США, и инвесторы, — размышляет политик. — Я против господдержки интернет ресурсов, но почему бы НАТ этим не заняться вместо пустых рекомендаций?»

Отметим, что всё чаще российские СМИ сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Так, в последнее время видеохостинг заблокировал аккаунты канала «Царьград», информационных агентств Anna News и News Front, удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов «Крым 24». Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина «Беслан». Всего, по данным открытых источников, в последние годы администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов. Помимо этого, Роскомнадзор признал YouTube лидером по распространению фейковых новостей.

Тем не менее, год назад на вопрос популярного блогера Анастасии Ивлеевой о возможном закрытии видеохостинга бывший тогда премьер-министром Дмитрий Медведев ответил, что «ничего подобного не предвидится».