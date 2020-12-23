"Должен быть заинтересован": Пригожин рассказал, почему предложил Шевченко поехать в ЦАР

Бизнесмен Евгений Пригожин порекомендовал журналисту Максиму Шевченко отправиться в (ЦАР) для расследования гибели российских журналистов в 2018 году.

Бизнесмен Евгений Пригожин порекомендовал журналисту Максиму Шевченко отправиться в (ЦАР) для расследования гибели российских журналистов в 2018 году.

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) отправились в командировку в ЦАР и пригласили присоединиться коллег из других СМИ. Журналисты намерены объективно осветить события, происходящие в ЦАР перед выборами. На приглашение ФАН откликнулся только корреспондент «Народных новостей».

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала комментарий Евгения Пригожина.

"Вероятнее всего это хороший шанс для господина Шевченко примкнуть к группе коллег для выяснения обстоятельств гибели журналистов в ЦАР. Потому что именно он проявлял самый неподдельный интерес к произошедшему и выдвигал массу безосновательных обвинений в мою сторону. Я призываю господина Шевченко направиться в Центральноафриканскую Республику для того, чтобы он смог лично получить больше информации о трагедии двухлетней давности. По моему мнению, он должен быть в этом заинтересован в первую очередь", — подчеркнул Пригожин.

Журналист Шевченко ранее написал пост, где оскорбительно отозвался о бизнесмене Евгении Пригожине в связи с расследованием смерти журналистов в ЦАР. Бизнесмен напомнил, что Шевченко ведет себя смело только на словах.