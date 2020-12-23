Политолог объяснил, зачем Киев поддерживает водную блокаду Крыма

Власти в Киеве хотят увеличить раскол между украинцами и русскими.

В минувший вторник, 22 декабря 2020 года, украинский доктор социальной экономики Зиновий Свереда заявил, что его стране нужно перестать «заглядывать в глаза партнерам» и перейти от оборонительной стратегии к прямо противоположной. Спикер призвал разработать стратегию военного захвата Крыма и Донбасса, а также устроить России «новый Перл-Харбор».

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» крымский политолог Владислав Ганжара объяснил, что России реагировать на подобные заявления нужно сдержано. Не стоит уподобляться стране, которая за последние несколько лет показала всему миру свою истинную сущность, считает эксперт.

«По моему мнению, уподобляться действиям украинского государства, которое показало террористическую сущность киевского режима абсолютно всем, не стоит. Я имею ввиду те действия, которые предпринимались Киевом по отношению к республикам Донбасса и Крыму. Клинического идиотизма со стороны украинских политиков мы видели и слышали достаточно много. И если бы не усилия президента России [Владимира Путина] Украина бы достигла своей цели и создала на полуострове все условия для гуманитарной катастрофы», — заявил Ганжара.

Несмотря на все усилия Киева, дестабилизировать ситуацию в Крыму за шесть лет не получилось, добавил специалист. Водная блокада полуострова со стороны украинских властей, по сути, является нарушением элементарного права двух с половиной миллионов человек на базовые потребности. Последствия от этого в регионе очень чувствительны, полагает Ганжара, но России удастся справиться с ними своими силами.

«Мы спокойно справлялись с этой проблемой [с водной блокадой] все годы, пока Крым находился в составе России. Но вот в 2020 году она для нас стала очень ощутимой. Мы знаем, что сегодня уже приняли большую федеральную программу, вопрос об обеспечении Крыма водой контролирует лично президент Владимир Путин. А большинство людей, которые живут на Украине, просто оказались заложниками ситуации после государственного переворота», — подчеркнул спикер.

Киев преследует единственную цель – создание максимального раскола между русскими и украинцами, обратил внимание политолог. Власти на Украине уже начинают перекладывать вину за «оккупацию» Крымского полуострова с Москвы на простых жителей Крыма, которые просто высказали свою позицию на референдуме. Однако такой политический вектор лишь усиливает разногласия на территории самой Украины, отметил Ганжара.

Напомним, в марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

После воссоединения Крыма с РФ Украина прекратила подачу воды по Северо-Крымскому каналу. До этого Киев обеспечивал до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Россия решила проблему за счет водохранилищ естественного наполнения, однако в последнее время они сильно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах с 24 августа 2020 года подают воду по графику.