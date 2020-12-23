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16:44   23 Декабря 2020
Политика

Власти регионов РФ могут сделать 31 декабря выходным днем

Власти регионов РФ могут сделать 31 декабря выходным днем

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов предложил российскому лидеру Владимиру Путину сделать последний день в году выходным.

Глава государства поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем. По его словам, на федеральном уровне пока нельзя продвинуть этот проект, однако власти регионов могут на местах сделать выходной для россиян, заявил президент.

Сергей Неверов подчеркнул, что Новый год — семейный праздник. Поэтому лучше сделать 31 декабря выходным днем на территории всего государства, добавил политик.

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#путин #выходной #31 декабря

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