Власти регионов РФ могут сделать 31 декабря выходным днем

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов предложил российскому лидеру Владимиру Путину сделать последний день в году выходным.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергей Неверов предложил российскому лидеру Владимиру Путину сделать последний день в году выходным.

Глава государства поддержал инициативу сделать 31 декабря выходным днем. По его словам, на федеральном уровне пока нельзя продвинуть этот проект, однако власти регионов могут на местах сделать выходной для россиян, заявил президент.

Сергей Неверов подчеркнул, что Новый год — семейный праздник. Поэтому лучше сделать 31 декабря выходным днем на территории всего государства, добавил политик.