Российским медикам удвоят выплаты за работу в праздники

Президент России Владимир Путин распорядился оплатить работу врачей с коронавирусными больными в новогодние праздники в двойном размере.

Президент России Владимир Путин распорядился оплатить работу врачей с коронавирусными больными в новогодние праздники в двойном размере.

Оплата работы российских медиков с коронавирусными пациентами в период с 1 по 10 января 2021 года будет произведена в двойном размере. Путин подчеркнул, что врачи не будут отдыхать в праздники как многие россияне, а продолжат бороться с пандемией в больнице.

"В этой связи считаю, что, хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - сказал президент.

Он поручил правительству как можно скорее принять все необходимые меры. Ранее правительство также выделило 1 млрд рублей на поддержку студентов, работающих в больницах в пандемию.