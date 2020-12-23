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16:39   23 Декабря 2020
Происшествия

Саратовские полицейские получили пять лет тюрьмы за пытки задержанного

Саратовские полицейские получили пять лет тюрьмы за пытки задержанного

Правоохранители истязали подозреваемого изощренными способами, чтобы "выбить" признательные показания. Бывшие полицейские отрицают вину, однако их признали виновными.

Суд приговорил к тюремному заключению бывших полицейских за превышение полномочий, сообщает Следственный комитет Саратовской области. По данным ведомства, подсудимые истязали 31-летнего мужчину, чтобы он признался в преступлении. Бывшие полицейские сначала избили подозреваемого, после чего пытали мужчину, прикладывая к телу раскаленный утюг. После того как пострадавший начал кричать, стражи порядка снова избили его и потребовали замолчать.

Полицейские так и не признали вину, а в суде заявляли, что свидетель их оговорил. За превышение должностных полномочий подсудимые получили по пять лет колонии.

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#суд #полиция #пытки

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