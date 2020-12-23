Начальник ТУАД Новосибирской области подозревается в крупном взяточничестве

Силовики задержали главу ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД). Он подозревается в коррупционных преступлениях.

Силовики задержали главу ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД). Он подозревается в коррупционных преступлениях.

По версии сотрудников Следственного комитета, высокопоставленный чиновник вступил в сговор с представителями двух компаний, которые занимаются строительством и ремонтом дорог, мостов и тоннелей. Чиновник обещал им содействие в получении новых госконтрактов, связанных с развитием и реконструкцией объектов инфраструктуры.

С августа по декабрь подозреваемый через родственника, а иногда и сам, получал от бизнесменов денежное вознаграждение за лояльное отношение и помощь. Правоохранители подсчитали, что размер взяток может составлять более пяти миллионов рублей.

В рамках уголовного дела на рабочих местах фигурантов проведены обыски.