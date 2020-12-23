Путин указал на необходимость переселить граждан из трущоб

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать вопрос с расселением людей из аварийного жилья. Соответствующее заявление политик сделал на заседании Госсовета.

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать вопрос с расселением людей из аварийного жилья. Соответствующее заявление политик сделал на заседании Госсовета.

По словам российского лидера, граждан необходимо переселять из трущоб, чтобы объемы аварийного жилья не увеличились. Путин отметил, что кабмин знаком с подобными проблемами. Однако политик призвал уделить этому вопросу особое внимание.