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16:35   23 Декабря 2020
Политика

Путин указал на необходимость переселить граждан из трущоб

Путин указал на необходимость переселить граждан из трущоб

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать вопрос с расселением людей из аварийного жилья. Соответствующее заявление политик сделал на заседании Госсовета.

По словам российского лидера, граждан необходимо переселять из трущоб, чтобы объемы аварийного жилья не увеличились. Путин отметил, что кабмин знаком с подобными проблемами. Однако политик призвал уделить этому вопросу особое внимание.

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#путин #президент #госсовет

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