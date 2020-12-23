Ракова объяснила отличие текущей ситуации с COVID-19 в Москве от весенней

Все службы Москвы, задействованные в борьбе с коронавирусом, к осени были приведены в полную готовность в отличие от весны, заявила в среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Все службы Москвы, задействованные в борьбе с коронавирусом, к осени были приведены в полную готовность в отличие от весны, заявила в среду вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, во время первой волны, когда инфекция была совершенно новой, город абсолютно не был готов противостоять ей должным образом.

"К осени мы очень хорошо подготовились, мы отработали всю первую волну, меры показали свою эффективность, уже в конце мая, когда пандемия шла на спад, мы сделали 7 тыс. коек во временных госпиталях на будущее, всю технологию работы за лето обкатали, новые лекарства опробовали и закупили их в огромном количестве, и к осени подошли уже более подготовленными", — сказала вице-мэр столицы по вопросам социального развития в ходе передачи "Просто о сложном" в "Яндекс.Эфире".

Ракова заверила, что на сегодня "вся эта огромная технологическая машина" работает и не требует дополнительной настройки. Городские власти стараются отработать все обращения и жалобы в соцсетях. Несмотря на их большое количество, работа в этом направлении организована четко.