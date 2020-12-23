ФАН перечислил нестыковки в разговоре Навального с "сотрудником" ФСБ

Блогер Алексей Навальный обнародовал разговор с якобы сотрудником ФСБ, связанным с его "отравлением". Журналисты ФАН разоблачили постановочную запись.

Блогер Алексей Навальный обнародовал разговор с якобы сотрудником ФСБ, связанным с его "отравлением". Журналисты ФАН разоблачили постановочную запись.

Навальный звонил некоему Константину Кудрявцеву. Утверждалось, что разговор был именно с сотрудником Института криминалистики ФСБ. Человека с такими данными западные СМИ причисляют к "группе отравителей" блогера, пишет ФАН. Блогер позвонил Кудрявцеву с помощью программы для смены номера и представился помощником секретаря Совета безопасности РФ Максимом Устиновым.

Вот тут сразу возникает первая нестыковка. Звонок якобы сотруднику ФСБ сделан на его личный номер. И по простому незащищенному каналу связи лжепомощник просит изложить собеседника детали "секретной операции по отравлению" Навального. Между тем сотрудники спецслужбы используют смартфоны производства НТЦ "Атлас". Следовательно, все звонки для обсуждения рабочих вопросов и оперативных мероприятий делаются только на эти аппараты. Кудрявцев обратил внимание, что якобы помощник по гражданской связи обсуждает с ним такие вещи. Примечательно, что Навальный предложил ему перейти на "оперативную связь" с подтверждением личности звонящего. По непонятной причине "сотрудник ФСБ" забыл инструкции и отказался от этой меры.

Затем, позабыв про меры защиты, собеседники стали обсуждать детали полета и пребывания. Казалось бы, сотрудник одной из самых мощных спецслужб в мире не должен страдать от беспамятства. Однако в беседе с Навальным неустановленный гражданин постоянно путал Омск и Томск. Без наводящих вопросов он не смог четко объяснить, что делал в этих двух городах. Отметим, что лжесиловик даже якобы косвенно признал провал "операции по отравлению" Навального. Он также не смог рассказать о подобранной дозе токсина. Вполне логично, что участник подобных операций досконально знает детали оперативного мероприятия. Аналитики просчитывают варианты, а слова Кудрявцева "пропитаны" неуверенностью

Есть еще один любопытный момент: в Омск собеседник блогера прилетел спустя пять дней после того, как блогера госпитализировали. К тому моменту Навальный был уже в немецкой клинике "Шарите". Участник такой операции должен был прибыть в тот же день. Не знает "опытный химик" и про "провал" спецслужбы в Калининграде — об этом опыте его спросил Навальный. Ранее западные СМИ писали о попытке "отравления" блогера и его супруги в этом городе.

Еще более занятным стал тот факт, что якобы сотрудник ФСБ потом заявил, что точно не знает, какие были параметры и физические свойства токсина. "Химик" также растерялся, когда ему задали вопрос о месте нанесения отправляющего вещества. Такие нестыковки указывают на то, что Навальный общался с подставным лицом. Не исключено, что иностранные спецслужбы могли помочь сделать блогеру провокационную постановку в отношении российских силовиков. Однако подтасовка больше напоминает дешевое шоу, подытожили журналисты ФАН.