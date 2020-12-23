Назван "срок действия" иммунитета к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до восьми месяцев. Такое заявление сделали австралийские ученые на основе проведенных исследований.

Иммунитет к коронавирусу может сохраняться до восьми месяцев. Такое заявление сделали австралийские ученые на основе проведенных исследований.

Ученые наблюдали за вылечившимися от коронавируса пациентами 238 дней. Всего 25 добровольцев приняли участие в эксперименте. Согласно наблюдениям ученых, иммунный ответ к COVID-19 начинает слабеть уже через 20 дней после заболевания, однако антитела к коронавирусу могут сохраняться в организме человека в течение восьми месяцев.

Значительная "длительность жизни" иммунитета к COVID-19 объясняет низкий показатель повторного заражения коронавирусом в мире, обратили внимание ученые. Всего 78 млн случаев коронавируса зафиксировали врачи во всем мире с начала 2020 года.