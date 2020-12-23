Разумков: У России есть «титановый ответ» на санкции США 

Если Россия в ответ на американские санкции примет контрмеры, например, введет эмбарго на поставки титана, это станет болезненным ударом для США.

Если Россия в ответ на американские санкции примет контрмеры, например, введет эмбарго на поставки титана, это станет болезненным ударом для США, особенно для производителя авиатехники Boeing. Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал глава Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Ранее руководство компании Boeing не увидело проблемы в том, что российский поставщик титана «ВСМПО-Ависма» оказался включен в расширенный санкционный список американского Минторга.

«Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией "ВСМПО-Ависма"», — сообщил представитель корпорации в беседе с РБК.

В пресс-службе отечественного поставщика также подтвердили, что санкции США не скажутся на производственном процессе, потому что компания при производстве титана использует не просто исключительно российские технологии, но по большей части собственные разработки. В этом случае нет необходимости в согласовании работ с США.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Александр Разуваев отметил, что в вопросе поставок титана, американцы действительно зависят от России — подобных «ВСМПО-Ависма» компаний на мировом рынке очень мало.

Соединенные Штаты никогда ничего не делают во вред себе, подчеркнул эксперт, и, несмотря на собственную санкционную политику, они намерены по-прежнему пользоваться российскими нефтью и титаном. Кроме того, инвестиционные фонды в США продолжат получать прибыль от облигаций федерального займа и акций предприятий России.

Россия может нанести США болезненный удар, если в ответ на санкции введет контрмеры, считает Разуваев. Они могли бы включить в себя и эмбарго на поставки титана.

«Ясно, что американцы это держат в голове, но, думаю, что они полагают, что россияне не захотят терять рынок сбыта, — отметил эксперт в заключение. — Внешнюю политику России определяет Кремль. Президент РФ Владимир Путин всегда учитывает возможные потери российских компаний – налоги, дивиденды, рабочие места. Поэтому, думаю, пока американская сторона может спать спокойно».

Напомним, ранее власти Евросоюза приняли меры против незаконного субсидирования Вашингтоном авиаконцерна Boeing, введя новые таможенные сборы на американские товары. По оценке экспертов, общий размер пошлин за год может составить четыре миллиарда долларов, что серьезно отразится на авиакомпании, вплоть до банкротства.