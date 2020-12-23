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16:06   23 Декабря 2020
Общество

Новый светофор заработал в Московском районе Петербурга

Новый светофор заработал в Московском районе Петербурга

Светофор появился на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта в Московском районе Санкт-Петербурга. Устройство установили по поручению главы города Александра Беглова.

Учительница лицея № 373 обратилась к губернатору с просьбой установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе. Вопрос безопасности горожан особенно важен на участках с интенсивным движением автомобилей, подчеркнул Беглов. Градоначальник дал распоряжение организовать работы по установке светофора до конца 2020 года.

Введение светофорного регулирования на перекрестке обеспечит жителям Петербурга безопасность при переходе проезжей части, в том числе по пути к образовательным учреждениям. Рядом с перекрестком расположены лицей и академия ветеринарной медицины. Теперь дорога до места работы или учебы станет удобнее.

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#беглов #светофор #перекресток

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