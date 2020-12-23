Новый светофор заработал в Московском районе Петербурга

Светофор появился на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта в Московском районе Санкт-Петербурга. Устройство установили по поручению главы города Александра Беглова.

Светофор появился на пересечении улицы Коли Томчака и Лиговского проспекта в Московском районе Санкт-Петербурга. Устройство установили по поручению главы города Александра Беглова.

Учительница лицея № 373 обратилась к губернатору с просьбой установить светофор на нерегулируемом пешеходном переходе. Вопрос безопасности горожан особенно важен на участках с интенсивным движением автомобилей, подчеркнул Беглов. Градоначальник дал распоряжение организовать работы по установке светофора до конца 2020 года.

Введение светофорного регулирования на перекрестке обеспечит жителям Петербурга безопасность при переходе проезжей части, в том числе по пути к образовательным учреждениям. Рядом с перекрестком расположены лицей и академия ветеринарной медицины. Теперь дорога до места работы или учебы станет удобнее.