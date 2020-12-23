Минздрав завершил набор добровольцев для испытаний вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения России приняло решение приостановить набор добровольцев на испытания вакцины "Спутник V".

Министерство здравоохранения России решило приостановить набор добровольцев на испытания вакцины "Спутник V".

Минздрав РФ объявил, что "Спутник V" прошел все необходимые испытания, нет необходимости продолжать колоть добровольцам плацебо. Большинство людей, которым вводили "пустышку", приняли решение привиться настоящим препаратом. Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что он бы выявил и привил всех добровольцев, получавших плацебо, если бы регулятор позволил.

Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. В тестировании участвовали несколько тысяч человек, вакцина показала 91,4% защиты от заражения СОVID-19 и 100% защиту от тяжелого течения болезни. В декабре началась массовая вакцинация населения "Спутником V".